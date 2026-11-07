HomePrimo piano

MASSIMO CACCIARI E FAUSTO BERTINOTTI A “L’ELEFANTE” SU RAI 3 E RAIPLAY IL NUOVO PROGRAMMA DI PETER GOMEZ

0
182

Comunicato stampa

SABATO 7 NOVEMBRE 2026, ORE 20.15, SU RAI 3 E RAIPLAY

Massimo Cacciari e Fausto Bertinotti saranno tra i protagonisti della nuova puntata de L’Elefante, il programma condotto da Peter Gomez, in onda sabato 7 novembre alle 20.15 su Rai 3 e RaiPlay.

 Ad affiancare Gomez nel ruolo di compagno di viaggio sarà ancora una volta Alessandro Campi, chiamato ad accompagnare il dibattito sui principali temi dell’attualità politica, economica e sociale.

 Peter Gomez dialogherà con Massimo Cacciari, filosofo e saggista tra i più autorevoli protagonisti del dibattito culturale italiano, e con Fausto Bertinotti, già presidente della Camera dei deputati e figura storica della sinistra italiana.

 Al tavolo del talk interverranno anche Marino Sinibaldi, giornalista, critico letterario e organizzatore culturale, già direttore di Rai Radio3, e Claudia Di Pasquale, giornalista e conduttrice di Report, che contribuiranno all’approfondimento dei temi al centro della puntata.

 Ad accompagnare il racconto sarà inoltre Dario Vergassola con le sue incursioni ironiche e il suo sguardo imprevedibile sull’attualità. Non mancheranno le storie dal territorio raccolte da Chiara Francini che, presente in studio, offrirà uno sguardo originale su persone, luoghi e vicende che aiutano a comprendere meglio il Paese.

Articolo precedente
MUNICIPIO XV, TORQUATI – CHIRIZZI: “PULIZIA CADITOIE, INTERVENTI SU STRADE DEL TERRITORIO”
Articolo successivo
“Puri come una bestemmia” apre  “Molti teatri in un solo teatro”, la nuova stagione del Delia Scala di Bracciano 

Ultimi articoli

Territorio

MANZIANA CELEBRA IL SUO CAMPIONE: LORENZO CARTA È CAMPIONE ITALIANO DI PARAKARATE!

Territorio

CANALE MONTERANO VERSO IL NUOVO PIANO URBANISTICO (PUCG): IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL DPI (DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO)

Eventi

Hologram Trio In Concerto a Bracciano

Scuola

CIAK, SI GIRA. TELECAMERE ACCESE ALL’ALBERGHIERO DI LADISPOLI… COMING SOON…

Cronaca

Accompagna l’amico spacciatore a firmare dai Carabinieri e nasconde la droga in bocca: arrestato 61enne incensurato

Carica altri