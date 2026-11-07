MASSIMO CACCIARI E FAUSTO BERTINOTTI A “L’ELEFANTE” SU RAI 3 E RAIPLAY IL NUOVO PROGRAMMA DI PETER GOMEZ

Comunicato stampa

SABATO 7 NOVEMBRE 2026, ORE 20.15, SU RAI 3 E RAIPLAY

Massimo Cacciari e Fausto Bertinotti saranno tra i protagonisti della nuova puntata de L’Elefante, il programma condotto da Peter Gomez, in onda sabato 7 novembre alle 20.15 su Rai 3 e RaiPlay.

Ad affiancare Gomez nel ruolo di compagno di viaggio sarà ancora una volta Alessandro Campi, chiamato ad accompagnare il dibattito sui principali temi dell’attualità politica, economica e sociale.

Peter Gomez dialogherà con Massimo Cacciari, filosofo e saggista tra i più autorevoli protagonisti del dibattito culturale italiano, e con Fausto Bertinotti, già presidente della Camera dei deputati e figura storica della sinistra italiana.

Al tavolo del talk interverranno anche Marino Sinibaldi, giornalista, critico letterario e organizzatore culturale, già direttore di Rai Radio3, e Claudia Di Pasquale, giornalista e conduttrice di Report, che contribuiranno all’approfondimento dei temi al centro della puntata.

Ad accompagnare il racconto sarà inoltre Dario Vergassola con le sue incursioni ironiche e il suo sguardo imprevedibile sull’attualità. Non mancheranno le storie dal territorio raccolte da Chiara Francini che, presente in studio, offrirà uno sguardo originale su persone, luoghi e vicende che aiutano a comprendere meglio il Paese.