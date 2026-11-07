MUNICIPIO XV, TORQUATI – CHIRIZZI: “PULIZIA CADITOIE, INTERVENTI SU STRADE DEL TERRITORIO”

Comunicato stampa

“Proseguono gli interventi di pulizia delle caditoie stradali nell’ambito di un programma più ampio di manutenzione del territorio promosso dal Municipio XV. Un’attività che si inserisce in una programmazione volta a garantire la cura e la funzionalità delle strade municipali, attraverso interventi costanti finalizzati a migliorare il decoro urbano e la sicurezza degli spazi pubblici.

Per questo, a partire dal prossimo 9 novembre gli interventi di pulizia delle caditoie interesseranno via di Valle Vescovo, via Civitella d’Agliano, via Monterosi, via E. J. Salk, via Ghisalba, via Castelfranco Veneto, via Valbondione e via della Villa di Livia, compresa la zona della Stazione ferroviaria di Prima Porta e del Capolinea degli Autobus. Terminata questa prima fase, a partire dal 16 novembre, le vie interessate saranno via della Giustiniana nel tratto da via Carenno e via di Prima Porta, Piazza Filippo Carli, via Sulbiate, via Saronno, via Pietro Ferloni, via Felice Cettomai, via della Stazione di Prima Porta, via Erve, via Lomazzo e via Lumezzane.

Per eseguire i lavori di pulizia, sarà istituito su tutte le strade indicate il limite di velocità di 30 km/h, inoltre:

– Dal 9 al 12/11 in via Civitella d’Agliano disposto il divieto di sosta su entrambe le carreggiate nel tratto compreso tra l’intersezione con via F.S.Nitti e via Monterosi.

– Dal 9 all’11/11 su Via di Valle Vescovo , divieto di sosta su ambo i lati a partire dall’intersezione con via Flaminia fino a fine della strada.

– Dal 12 al 18/11 su Via Castefranco Veneto, divieto di sosta dal civ. 40 al civ.118 sul lato destro della carreggiata direzione Via Flaminia.

– Dal 16 al 18/11, su via della Giustiniana, divieto di sosta sul lato destro in direzione di via della Villa di Livia, nel tratto compreso tra via Carenno e via di Prima Porta.

– Dal 16 al 19/11, in Piazza Filippo Carli , divieto di sosta sul lato sinistro lungo tutto il perimetro della piazza.

– Dal 23/11 al 18/12 , in Via Erve, divieto di sosta su ambo i lati e senso unico alternato dall’intersezione con via Valle Muricana fino a via Lumezzate.

– Dal 23/11 al 18/12 in via Lomazzo divieto di sosta su ambo i lati e senso unico alternato dall’intersezione con via Erve fino al civ. 30.

– Dal 23/11 al 18/12 in via Lumezzane, divieto di sosta su ambo i lati e senso unico alternato nel tratto compreso tra l’intersezione con via Erve e via Levate.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.