Trasporto pubblico locale, incontro Piendibene Ghera: una settimana per individuare una soluzione sostenibile per l’eventuale subappalto

Comunicato stampa

Si è svolto oggi un incontro tra il sindaco Marco Piendibene e l’assessore regionale Fabrizio Ghera sul trasporto pubblico locale nella sede di ASTRAL alla presenza tra gli altri dell’AU Giuseppe Simeone sulle condizioni per rendere possibile un eventuale subappalto a CSP dopo il passaggio del servizio al privato in attuazione della legge regionale vigente.

Nel corso del confronto è stato concordato un termine di una settimana affinché i tecnici di CSP e BIS trovino una formula che, attraverso un ampliamento dei servizi, possa rendere il subappalto economicamente sostenibile per la municipalizzata.

La questione da risolvere è la copertura dei costi del servizio. L’eventuale coinvolgimento di CSP è allo stato attuale impraticabile ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica. Infatti, il decreto legislativo 175 del 2016, stabilisce il cosiddetto divieto di soccorso finanziario. In parole semplici: una società pubblica non può assumersi un’attività che è strutturalmente in perdita.

L’Amministrazione comunale conferma la disponibilità a lavorare a una soluzione che tenga insieme il servizio di trasporto, il rispetto delle norme vigenti e la solidità della municipalizzata.

Ovviamente l’auspicio dell’Amministrazione è quello di riuscire in questo intento e lo stesso Sindaco ha trovato una disponibilità nell’Assessore Ghera che si è impegnato a percorrere ogni strada possibile nel rispetto delle regole.