Città metropolitana e Daikin: un percorso condiviso per l’efficienza idrica e lo sviluppo sostenibile dello stabilimento di Ariccia

Comunicato stampa

Valorizzare gli interventi di risparmio idrico già realizzati da Daikin e accompagnare lo sviluppo dello stabilimento di Ariccia attraverso un utilizzo sempre più efficiente dell’acqua. È l’obiettivo del percorso di collaborazione condiviso nell’incontro del 2 novembre tra Città metropolitana di Roma Capitale, Daikin Applied Europe e Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale.

Il confronto si inserisce nel più ampio obiettivo di promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche del territorio, favorendo l’innovazione dei processi produttivi e la continuità delle attività economiche e occupazionali.

Daikin ha già intrapreso un percorso di riduzione dei consumi e sta proseguendo il proprio impegno per migliorare l’efficienza nell’utilizzo dell’acqua. Questa esperienza costituisce una base concreta sulla quale sviluppare il lavoro comune e individuare ulteriori soluzioni di risparmio, ricircolo e riutilizzo, compatibili con le esigenze produttive dello stabilimento.

Il tavolo tecnico consentirà di mettere a confronto le conoscenze delle amministrazioni e quelle dell’azienda, valorizzando i risultati già conseguiti e valutando le opportunità di ulteriore miglioramento. AUBAC contribuirà per gli aspetti di propria competenza relativi al quadro pianificatorio e al bilancio idrico.

Gli approfondimenti forniranno alla Città metropolitana gli elementi per le valutazioni sulla concessione, nel rispetto del quadro normativo e pianificatorio vigente.

L’obiettivo è consolidare i risultati ambientali già raggiunti e sostenere lo sviluppo dello stabilimento nel lungo periodo, tutelandone la continuità produttiva e occupazionale. L’esperienza potrà offrire indicazioni utili anche ad altre realtà produttive del territorio impegnate nell’uso efficiente dell’acqua.