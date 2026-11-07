Civitavecchia aggiorna il censimento delle botteghe e attività storiche: aperte le candidature per l’iscrizione all’Elenco Regionale

Comunicato stampa

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia rende noto che è stato pubblicato L’Avviso Pubblico finalizzato all’aggiornamento del censimento delle botteghe e attività storiche presenti sul territorio comunale, propedeutico all’iscrizione nell’Elenco Regionale delle Botteghe e Attività Storiche della Regione Lazio.

“L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio economico, culturale e identitario della città, già avviato dal Comune con l’adesione al censimento regionale e che ha consentito il riconoscimento di sei attività storiche operanti sul territorio cittadino. ” Ha dichiarato l’Assessore al Commercio Giancarlo Cangani.

Possono presentare candidatura le attività in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale Lazio n. 1/2022, tra cui locali e botteghe di particolare valore storico, artistico e architettonico, attività commerciali e artigianali tradizionali, botteghe d’arte e di antichi mestieri, nonché esercizi che abbiano mantenuto nel tempo la propria identità e continuità operativa.

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it entro le ore 12:00 del 10 dicembre 2026, indicando nell’oggetto “CENSIMENTO DELLE BOTTEGHE E ATTIVITÀ STORICHE DI CIVITAVECCHIA”.