CANALE MONTERANO VERSO IL NUOVO PIANO URBANISTICO (PUCG): IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL DPI (DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO)

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Il Consiglio Comunale di ieri sera ha con voto unanime approvato il Documento Preliminare di Indirizzo (DPI) del Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG). Si tratta dell’insieme degli indirizzi condivisi volti a realizzare un futuro urbanistico di Canale Monterano fatto di servizi pubblici e standard urbanistici adeguati, tutela del paesaggio e sostenibilità, mettendo al primo posto la qualità della vita dei cittadini, ossia l’ossatura sulla quale poggerà il futuro PUCG, che sostituirà l’attuale Piano Regolatore, adottato 40 anni fa (1988) e ormai esaurito.

“Abbiamo compiuto un passaggio storico per la pianificazione comunale – ha dichiarato il Sindaco Alessandro Bettarelli a margine della seduta – e soprattutto per il futuro della nostra Comunità. Siamo molto soddisfatti per l’adozione del DPI, i cui contenuti confermano la nostra serietà e la nostra coerenza negli impegni presi con i cittadini con il programma di Progetto Locale, in cui era scritto al primo punto: Canale Monterano, un paese a cui serve la pianificazione”.

“Un documento fondamentale, il DPI, per fornire solide basi al futuro Piano Urbanistico Comunale Generale – continua il Sindaco – per superare il vecchio Piano Regolatore e tutti i deficit infrastrutturali che esso ha creato. Un desiderio condiviso, una necessità che parte dal basso, dai cittadini e che gradualmente stiamo trasformando in realtà. Ecco perché i cittadini hanno risposto con entusiasmo, con oltre 90 richieste e suggerimenti presentati. Stiamo attuando un concreto e reale cambio di passo guardando al lungo termine, pianificando il territorio che erediteranno i nostri figli, mettendo al primo posto lo sviluppo sostenibile, lo sviluppo culturale e tecnologico, la viabilità, l’accesso ai servizi, la creazione di spazi pubblici. Tutto questo attraverso un’ innovativa visione policentrica del nostro comune”.

“Il percorso verso il nuovo Piano Urbanistico non finisce però qui – conclude il Sindaco – l’ascolto e il dialogo con i cittadini sui contenuti del Piano proseguirà in tutte le fasi successive, seguendo il metodo partecipativo che ha sempre contraddistinto la nostra azione amministrativa, fino all’adozione definitiva. Desidero ringraziare tutti gli amministratori, che hanno sempre sostenuto gli sforzi amministrativi e finanziari necessari per trovare condivisione e risorse, il Responsabile dell’Area Urbanistica arch. Erina Celibashi, il gruppo di lavoro guidato dall’arch. Gennaro Farina e formato dai dott. Chiaravalli, Telloni e Galotti, che ha prodotto un grande lavoro di squadra arrivando ad un grande risultato”.

Il percorso di formazione del nuovo PUCG proseguirà con le verifiche della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale sulla compatibilità degli indirizzi del DPI con la pianificazione paesaggistica e territoriale sovraordinata (PTPR e Piano della Città Metropolitana, già PTPG). Successivamente il Piano sarà adottato dal Consiglio Comunale, pubblicato e sottoposto alla fase delle osservazioni da parte di cittadini e associazioni. Su queste ultime il Comune controdedurrà e invierà gli atti alla Città Metropolitana per la successiva fase di co-pianificazione, finalizzata alla sottoscrizione dell’accordo di pianificazione. Tale accordo sarà ratificato dal Consiglio Comunale, che contestualmente approverà definitivamente il PUCG.