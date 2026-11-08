L’istituto comprensivo Ilaria Alpi di Ladispoli aderisce alla campagna nazionale “#Io leggo perchè”.

Comunicato stampa

Non importa che piova a dirotto o soffi la tramontana, che esca il sole o il cielo si annuvoli: novembre è il mese perfetto per leggere!

Per leggere e invogliare tanti giovani e giovanissimi a farlo, regalando libri alle biblioteche scolastiche…

Dal 7 al 15 novembre 2026 torna #ioleggoperché, la campagna nazionale promossa dall’AIE, Associazione Italiana Editori, per invitare i cittadini a promuovere la lettura nelle scuole attraverso lo strumento principe: il libro.

L’I.C. “Ilaria Alpi” di Ladispoli aderisce per il sesto anno consecutivo e, poiché negli anni è riuscita ad allestire ben tre biblioteche d’Istituto (una per ogni plesso e Ordine), vi invita calorosamente a donare tanti libri!

Basta accompagnare figli, nipoti e amici nelle librerie con cui la scuola è gemellata.

A Ladispoli:

“Scritti&Manoscritti”, in via Ancona;

“Cartelle”, in via Roma;

“Mondadori”, in viale Italia.

A Cerveteri:

“Mondadori”, in Largo Almunecar.

Qui, in compagnia dei librai, si potrà scegliere un bel libro e, se lo si desidera, firmare la propria donazione sull’etichetta di #ioleggoperché.

Alla fine della campagna, i libri donati saranno registrati sul sito dell’iniziativa e consegnati alla scuola dalle librerie.

Come ogni anno, durante la settimana di #ioleggoperché, nei tre Ordini dell’I.C. “Ilaria Alpi”, si svolgerà un ricco programma di incontri di lettura grazie a lettori e lettrici volontarie.