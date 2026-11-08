IL MERITO DI UNA CINTURA NERA E UN TRAGUARDO CHE PARLA DI VALORI: LUDOVICA DI PIETRANTONIO CONSEGUE IL II DAN DI KARATE SHOTOKAN

Ci sono traguardi che appartengono alla sfera personale ma che, talvolta, raccontano molto più di una semplice soddisfazione individuale. Raccontano un cammino, una filosofia di vita, un modo di essere.

È con questo spirito che condividiamo la notizia del conseguimento del II Dan di cintura nera di Karate Shotokan da parte del direttore della testata, Ludovica Di Pietrantonio, ottenuto nel pomeriggio di sabato 7 novembre presso il Palazzetto “S. Bandinelli” di Velletri, al termine degli esami sostenuti davanti alla commissione tecnica della Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali (FIJLKAM).

Non è il grado raggiunto a meritare attenzione, quanto ciò che esso rappresenta.

Nella cultura del Karate, infatti, ogni avanzamento non costituisce un punto di arrivo, ma un invito a continuare il proprio percorso con maggiore consapevolezza. Dietro una cintura nera non vi è l’esaltazione della forza, bensì il dominio di essa; non la ricerca del conflitto, ma la capacità di governarlo; non l’affermazione di sé sugli altri, ma il rispetto profondo per ogni persona.

Sono valori antichi e silenziosi che il Karate insegna giorno dopo giorno: disciplina, correttezza, equilibrio, moderazione. Gli stessi che, inevitabilmente, finiscono per riflettersi in ogni ambito della vita, compreso quello professionale.

Chi frequenta la nostra realtà editoriale sa bene come la direzione di questa testata abbia sempre cercato di ispirarsi a tali principi. Non la voce più forte, ma quella più responsabile. Non il giudizio affrettato, ma l’ascolto. Non la contrapposizione sterile, ma il confronto rispettoso. Come nella migliore tradizione marziale, la mano rimane aperta: salda nei propri valori, ma pronta ad accogliere idee diverse, sensibilità differenti e punti di vista talvolta lontani, nella convinzione che il rispetto reciproco sia il primo fondamento di ogni autentica comunità.

In un tempo che sembra premiare l’eccesso, la polemica e la sopraffazione, il significato più profondo di questo risultato risiede forse proprio nella testimonianza di una virtù ormai rara: la misura.

Per questo il conseguimento del II Dan da parte di Ludovica Di Pietrantonio non rappresenta soltanto un prestigioso riconoscimento sportivo, ma il suggello di un percorso umano fondato sull’impegno, sulla perseveranza e sul rispetto degli altri. Valori che continuano a guidarne il cammino, dentro il dojo come alla guida di questa testata.

E sono proprio questi valori, prima ancora dei risultati, a rendere una comunità editoriale degna della fiducia dei suoi lettori.

La redazione