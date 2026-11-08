Dopo il lungo inverno, la luce: assolto l’ex dirigente scolastico Agresti, si chiude l’ultima vicenda giudiziaria.

Per anni ha vissuto sotto il peso di accuse, procedimenti giudiziari e polemiche pubbliche. Un percorso lungo e complesso che, udienza dopo udienza, ha segnato profondamente la vita professionale e personale di un ex dirigente scolastico del territorio. Oggi, però, quella stagione può dirsi definitivamente conclusa.

Con l’assoluzione pronunciata lo scorso 6 novembre dal Tribunale competente, come si apprende da fonte qualificata, si è chiuso anche l’ultimo procedimento penale che lo vedeva imputato, sancendo la definitiva estraneità dell’ex preside ai fatti contestati.

La notizia è stata affidata ad un lungo messaggio pubblicato sui social network, nel quale emerge soprattutto il senso di liberazione per la fine di una vicenda che, per anni, ha accompagnato il suo impegno nella scuola.

Nel suo intervento, l’ex dirigente ha ripercorso alcune delle controversie che hanno segnato gli anni della sua attività professionale. Al centro della vicenda principale vi fu la gestione di un caso scolastico particolarmente delicato, sfociato in denunce, contenziosi amministrativi e procedimenti giudiziari. Eventi che portarono anche a una sospensione temporanea dal servizio e a una forte esposizione mediatica.

Nel corso degli anni, tuttavia, i diversi procedimenti hanno avuto esiti favorevoli all’ex dirigente. Archiviazioni, reintegri e assoluzioni hanno progressivamente chiarito la legittimità del suo operato fino a giungere all’ultimo pronunciamento giudiziario, che ha posto la parola fine sull’intera vicenda.

Più che un’occasione di rivalsa, dalle parole affidate ai social traspare la volontà di lasciare alle spalle una stagione dolorosa. Non mancano, infatti, riflessioni sul prezzo umano pagato durante quegli anni, vissuti tra udienze, difese processuali e accuse che hanno inevitabilmente sottratto energie a quella che egli ha sempre considerato la propria missione educativa.

Particolarmente significativo appare il passaggio in cui esprime il rammarico per il tempo che le vicende giudiziarie gli avrebbero sottratto rispetto all’attenzione da dedicare agli studenti. Un sentimento che emerge come l’unico vero motivo di amarezza al termine di una vicenda conclusasi con la piena affermazione delle proprie ragioni.

Resta, nelle sue parole, la convinzione di aver sempre operato nell’interesse della scuola e della crescita dei giovani, prima come docente e poi come dirigente scolastico, perseguendo l’obiettivo di diffondere conoscenza, senso critico e partecipazione.

Oggi, archiviata definitivamente una delle pagine più difficili della sua vita pubblica, l’ex dirigente guarda al futuro con la serenità di chi ha visto riconosciuta la correttezza del proprio operato e può tornare a dedicarsi ai propri interessi senza il peso delle aule di tribunale.

Dopo anni trascorsi nell’ombra del dubbio e delle contestazioni, rimane soprattutto l’immagine di un uomo che torna a sentirsi libero. Non il trionfo di una vittoria sull’avversario, ma il sollievo silenzioso di chi, al termine di un lungo cammino, può finalmente deporre il proprio fardello.

La redazione