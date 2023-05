Festa della mamma, Garante infanzia Regione Lazio all’esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia

Monica Sansoni (Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio) ha preso parte, a Roma, all’esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato e del Reparto cinofili. L’evento si è tenuto al XIV Distretto di P.S. Primavalle, in occasione della ricorrenza per la Festa della mamma.

«La mamma – ha detto la Garante – è una figura fondamentale nel processo di crescita del bambino, che non perde la sua importanza anche dopo, nella vita adulta. Essere madri è sicuramente un compito non facile, ancor di più in una società sempre più complessa come quella attuale».

«Quando si parla di maternità – ha aggiunto la Dott.ssa Sansoni – non bisogna dimenticare i cambiamenti che hanno interessato il ruolo materno nel corso del tempo, in particolare in un’epoca come la nostra, dove crescono nuove forme familiari, come le famiglie monogenitoriali, le famiglie allargate o quelle omogenitoriali. Un altro aspetto molto importante da considerare è la disparità di genere, che aumenta le difficoltà per le donne e le madri nell’ambito lavorativo».

Per l’occasione – alla presenza di rappresentanti istituzionali della Regione Lazio, del Comune di Roma e del XIV Municipio capitolino – è stata organizzata una donazione straordinaria di sangue, in collaborazione con l’Associazione Donatorinati.

Presenti molte scuole della capitale, con alunni, rispettive famiglie e docenti che hanno risposto con entusiasmo all’evento.