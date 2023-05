Città metropolitana di Roma Capitale, Sanna: “Una nuova cultura organizzativa dell’Ente”

E’ stato approvato il nuovo PIAO della Città metropolitana di Roma Capitale. Il Piano integrato di attività e organizzazione, è un documento unico di programmazione della Pubblica Amministrazione, che ha lo scopo di riunire e semplificare gli adempimenti a carico degli Enti, ispirato ad una logica integrata.

“È un passaggio fondamentale attraverso cui introduciamo nella pubblica amministrazione una nuova forma di Governance. La Città metropolitana ha finalmente riconquistato in questi ultimi anni un ruolo di riferimento per il territorio e i Comuni. In questo periodo di grandi difficoltà, dovute innanzitutto alla riduzione di personale e al turn over negli enti locali, ma anche di grandi opportunità, come il PNRR, stiamo riuscendo a riportare la Città metropolitana la “Casa dei Comuni”, con un ruolo centrale di apripista e coordinamento, ma anche di diretto supporto operativo. Nel PIAO sono contenute le linee d’azione per fornire supporto tecnico su varie tematiche ai comuni sotto ai 15 mila abitanti. Il principio e l’obiettivo è quello di ragionare in maniera unitaria su tutti quei settori che non dialogavano in precedenza. Daremo supporto attivo alle amministrazioni della Città metropolitana per applicare un PIAO semplificato, che traduca la programmazione e la pianificazione in atti concreti e di conseguenza migliorare la performance organizzativa”.

Pierluigi Sanna, Vicesindaco Città metropolitana di Roma Capitale