Calcio, fra Ladispoli e Cerveteri è derby salvezza

“Lo spareggio salvezza tra Academy Ladispoli e Cerveteri, qualsiasi sarà il risultato, dovrà essere una festa dello sport, una giornata di emozioni calcistiche nel segno del rispetto dell’avversario”.

A parlare è il sindaco Alessandro Grando in vista della partita dei play out del campionato di Eccellenza che deciderà la retrocessione in un derby storico, sentito, che si giocherà davanti a spalti gremiti nello stadio Angelo Sale domenica 14 maggio.

“La nostra città – prosegue il sindaco Grando – sarà sotto la lente di ingrandimento del mondo dello sport regionale e dei mass media. La posta in palio è la salvezza, siamo certi che i tifosi di Academy Ladispoli e Cerveteri, i dirigenti e gli addetti ai lavori vivranno serenamente una domenica di forti emozioni all’insegna dei valori di lealtà dello sport. Come sindaco di Ladispoli, naturalmente, tiferò per la squadra della mia città, invito tutti gli sportivi a venire ad assistere al derby e sostenere i rossoblu, al fischio finale applaudiremo i vincitori. Abbiamo uno stadio tra i più belli e moderni di tutta la provincia di Roma, la cornice ideale per una gara di calcio che promette sensazioni forti. Così come è accaduto ogni volta che Academy Ladispoli e Cerveteri si sono affrontate”.