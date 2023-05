Bracciano, occhio alle truffe

Riceviamo e pubblichiamo – Cari concittadini e concittadine,

voglio porre la vostra attenzione sul pericolo delle truffe che sempre più frequentemente vengono perpetrate ai danni degli anziani della nostra comunità.

Siamo stati informati che queste truffe si verificano prevalentemente durante la mattinata e il primo pomeriggio, e che il modo di operare dei truffatori è sempre lo stesso: si presentano come il finto direttore delle poste, come il finto amico del nipote in difficoltà o come qualche operatore di luce e gas. Gli autori materialmente si recano presso le abitazioni delle vittime chiedendo i contanti e/o i preziosi che i nostri anziani hanno accumulato in una vita di risparmi e di sacrifici. Solitamente, i truffatori sono due, un uomo e una donna, ben vestiti e si spostano con auto diverse.

Siamo venuti a conoscenza che ci sono state numerose denunce, ma ci sono almeno il doppio di tentativi di truffa che non vengono denunciati. Grazie alle segnalazioni che ci arrivano siamo in grado di avere alcuni elementi utili per identificare i truffatori e fermarli in tempo.

Vi ricordo che nessun ente o azienda di pubblica utilità invia personale presso le abitazioni degli utenti per riscuotere il pagamento delle bollette o per rimborsi, nessuna banca manda propri dipendenti a casa per sostituire banconote false consegnate erroneamente. Bisogna prestare attenzione a queste situazioni soprattutto se non si è richiesto alcun intervento.

Queste sono truffe pericolose che possono arrecare danni notevoli e mortificare il malcapitato. Per questo motivo, è importante essere sempre vigili e non fornire mai informazioni personali o bancarie a persone che non conoscete o che non siano autorizzate a richiederle. Chiedere aiuto e la presenza di un parente o di un vicino fidato può essere molto utile per sventare i possibili raggiri. Senza generare troppo allarmismo, invito tutti a essere vigili e attenti. Solo con la giusta cautela possiamo prevenire le truffe e proteggerci l’uno con l’altro perché la solidarietà è sempre l’arma più potente di fronte al male.

Per questo motivo, vi chiedo di diffondere questo messaggio tra amici, vicini e familiari, e di collaborare con le autorità competenti per prevenire questi atti criminali. Lavoriamo insieme per proteggere i nostri anziani e creare una comunità più sicura e solidale.