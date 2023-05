Guerra, l’anniversario della fine non raccontato…

Ieri abbiamo ricordato ( avremmo dovuto ricordare) una bella giornata risalente all’8 maggio del 1945 (78 anni fa): fine della guerra in Europa con la resa della Germania

Era verso il mezzogiorno, stavo giocando con i miei piccoli amici davanti a casa mia, udii il suono delle Campane della Chiesa a festa. Ad un tratto vidi mia madre ( la madre è sempre presente nella buona e cattiva sorte) che si avvicinava a noi ragazzi piangendo. Le dissi: “ Mamma perché piangi, bisogna far festa!”. Lei si avvicinò ad un ragazzo e l’abbracciò. Poi rientrò a casa voltandosi verso di noi per due volte. Suo padre era morto in guerra. Non ricordo la reazione del mio amico, ma ricordo la sua casa e sua madre. Allora capii e da allora ho sempre ricordato questa data ed ho sempre capito. Ed ora non piango, ma lacrimo.

Mi sento solo. Nessuna notizia sui grandi giornali italiani, nessuna notizia sulle tante TV pubbliche e private. Eppure si ricordano tanti avvenimenti, pure di cronaca”.

Bruno Riscaldati