Città metropolitana alla sagra delle fragole

Si è celebrata la 44^ edizione della Sagra delle Fragole di Carchitti, frazione di del Comune di Palestrina.

Ad accogliere gli ospiti la Commissaria Prefettizia Enza Caporale, che ha dato il benvenuto al Vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, all’Assessore Regionale Giancarlo Righini e altri amministratori.

“ I frutti della terra, come in questo consolidato appuntamento, sono l’identità e la tradizione di una comunità che viene riconosciuta dal suo prodotto d’eccellenza . Economia e turismo sono le leve per incoraggiare i cittadini e i produttori di questo pregiato frutto, a continuare a sostenere ogni iniziativa per poterla valorizzare al meglio. Il nostro Ente promuove ogni iniziativa in questo senso e la nostra presenza oggi, in questa partecipata manifestazione ne è la testimonianza. La vicinanza al territorio da parte della Città metropolitana, vuole testimoniare il ritorno al ruolo proprio di coordinamento e di Ente di area vasta, che in questo ultimo anno e mezzo si è rafforzato e concretizzato con un lavoro assiduo con il Sindaco Roberto Gualtieri e la squadra dei Consiglieri e Delegati.”

Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale