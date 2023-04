Festa della Liberazione, Ladispoli si prepara

Riceviamo e pubblichiamo – “L’amministrazione comunale rende noto che in occasione della Festa Nazionale della Liberazione martedì 25 aprile si terrà un corteo con partenza, alle ore 10:00, da piazzale Roma fino a Piazza dei Caduti dove il sindaco Alessandro Grando deporrà una corona di fiori come omaggio alla memoria di tutti coloro che diedero la vita per difendere la libertà e la democrazia in Italia.

“Vogliamo ribadire – ha commentato il sindaco Grando – che Ladispoli ripudia ogni forma di guerra e di violenza e renderemo omaggio a tutte le donne e a tutti gli uomini che hanno combattuto, in molti casi sacrificando la propria vita, per un futuro fatto di democrazia e di libertà”.