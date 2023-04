Nautico di Anzio, Parrucci: “Una sfida difficile che stiamo risolvendo”

Dopo il passaggio del Nautico di Anzio alla Città metropolitana di Roma Capitale, formalizzato i primi di marzo, sono iniziati i primi interventi che, in linea con i tempi previsti, permetterà il rientro delle prime 6 classi in presenza dopo il 24 aprile, con l’obiettivo di riconsegnare l’intero istituto, con tutte le certificazioni e gli adeguamenti a norma, entro settembre-ottobre 2023.

“La scelta di intervenire e investire sul “Nautico” di Anzio è stata una scelta condivisa con il Sindaco Roberto Gualtieri e rientra nel piano di investimenti per le scuole che Città metropolitana sta programmando da tempo. Con lo stanziamento di 700 mila euro, previsti nel bilancio da poco approvato, per rendere effettivo il piano di recupero, si restituirà alla comunità di Anzio un plesso scolastico rinnovato e a norma, che potrà accogliere definitivamente tutti gli studenti. Un grazie doveroso per la collaborazione e l’aiuto va ai Commissari prefettizi del Comune di Anzio, l’USR, la Dirigente scolastica, ed al comitato genitori e studenti. Con il supporto di tutti vediamo finalmente luce ad una delle problematiche più difficili che abbiamo affrontato in questo primo anno di attività”.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato all’edilizia scolastica CMRC