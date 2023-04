A settembre c’è la mostra internazionale del cinema di Bracciano

Sono aperte fino al 19 agosto le iscrizioni per partecipare alla Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano, che torna quest’anno con la sua seconda edizione. L’evento, organizzato dal collettivo Papermoon – cinema dalla carta alla luna, dall’associazione di promozione sociale Gasp e da Cultura Movens, si svolgerà nei giorni 2 e 3 settembre 2023.

Nella due giorni si alterneranno proiezioni e incontri con gli autori e le autrici delle opere finaliste. Inoltre, un ciclo di incontri denominato “Aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano…” ci accompagnerà nei prossimi mesi fino alle serate finali, con un programma dedicato in particolar modo al cinema internazionale e ad opere di alto valore culturale e sociale.

Sono quasi 200 le opere arrivate da diversi Paesi del mondo in questi primi mesi di iscrizioni, sulle quali il gruppo di selezionatori è già al lavoro.

“La Mostra Internazionale del Cinema sarà, inoltre, un’occasione in più per far conoscere il nostro territorio, anche attraverso il coinvolgimento di tutta la cittadinanza – sottolineano gli organizzatori. – Anche quest’anno, infatti, oltre ai premi della Giuria tecnica, che sarà chiamata a valutare le opere in concorso, la Mostra prevede il premio assegnato dagli studenti e dalle studentesse dei Licei di zona e il Premio della Giuria Popolare”.