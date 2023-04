Filippa Giordano a Isoradio

La cantante italiana, ma messicana d’adozione, Filippa Giordano, sarà la protagonista della nuova puntata di “Pamela viaggia in latin”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondo latino-americano condotto da Pamela D’Amico. Appuntamento nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 aprile, a partire dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai Isoradio (FM 103.3, sul DAB e anche su RaiPlay Sound).

Interprete di brani di musica leggera, ma con una estensione vocale da cantante di musica lirica, Filippa Giordano ha partecipato due volte al Festival di Sanremo: nel 1999 con “Un giorno in più” e nel 2002 con “Amarti sì”.

Filippa Giordano ha ottenuto un grande successo internazionale, e in maniera particolare in Messico. Nel 2006 l’album “Prima Donna” è stato distribuito anche in Messico, dove ha trionfato nella classifica dei dischi più venduti. Un amore, quello da parte del pubblico messicano, che Filippa Giordano ha sempre ricambiato, tanto da ottenere nel 2010 la cittadinanza messicana. Tra i suoi album best seller da ricordare “Filippa Friends & Legends” dove duetta con artisti del calibro di Claudio Baglioni, Michael Bolton, Gino Vannelli, Tony Hadley, Peter Cetera e Armando Manzanero.