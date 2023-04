Apre lo sportello della consulta dei migranti a Cerveteri

“Informazioni, assistenza, ascolto: un punto di riferimento per tutti i cittadini della Comunità Migrante di Cerveteri che possono trovare in questo luogo anche un punto di contatto con l’Amministrazione Comunale. Nella nostra città, grazie al lavoro della neo eletta Consigliera comunale aggiunta Astrid Raykovich, nasce lo Sportello della Consulta dei Migranti. Si trova in Piazza Risorgimento, all’interno del Palazzo del Municipio e sarà aperto due giorni alla settimana. Un servizio totalmente gratuito a disposizione di tutti”.

Ad annunciare l’avvio del servizio è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti. Lo sportello sarà aperto il martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00

“Con Astrid e con tutto il direttivo della Consulta dei Migranti si è immediatamente instaurato un rapporto proficuo e di collaborazione – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – lo sportello nasce con l’intento di proseguire il percorso della Consulta: ovvero offrire all’interno delle Istituzioni un punto di ritrovo e una rappresentanza a tutti quei cittadini provenienti da ogni angolo del mondo e che hanno scelto la nostra città per vivere, lavorare e crescere i propri figli. Ad Astrid e a tutti coloro che saranno impegnati nelle attività dello sportello, che non ha alcun costo per l’Ente, il mio augurio di buon lavoro”.

Soddisfatta Astrid Raykovich, Consigliera comunale aggiunta del Comune di Cerveteri: “Si tratta di un progetto che come Consulta dei Cittadini Migranti e Apolidi di questa città abbiamo fortemente voluto. Personalmente e con me tutto il Direttivo, metteremo a disposizione della cittadinanza straniera di Cerveteri, e in ogni caso di chiunque avesse bisogno di informazione, tutta la nostra passione per il territorio e tutte le nostre conoscenze. Sono certa che così come già avvenuto in passato, come Consulta potremo offrire il nostro contributo a Cerveteri”.