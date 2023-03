Libri, a Palazzo Valentini presentato “Il cavallo e l’uomo”

Si è tenuta a Palazzo Valentini, sede istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, la presentazione del libro “Il cavallo e l’uomo”, di Maria Lucia Galli. Con l’autrice, presenti il Consigliere metropolitano Rocco Ferraro, Marco di Paola, Presidente FISE, Assunta Papa, Medico e Psicoterapeuta, Elio Pautasso, Presidente Federippodromi, Stefano Seripa, Neuropsichiatra infantile, Giovanna Battista Tomassini, giornalista. Ha moderato l’incontro la giornalista Paola Olivari.

“Ringrazio l’autrice e tutti i partecipanti all’incontro di oggi, dedicato a un testo che mi ha veramente appassionato, per l’aspetto onnicomprensivo con cui viene trattato il rapporto tra il cavallo e l’uomo. Sui cavalli esistono e vengono prodotti molti testi, ciascuno però dedicato a un solo aspetto, che sia sportivo, veterinario o altro. In questo libro viene affrontato il tema centrale di quella che è la straordinaria relazione che si è instaurata tra l’uomo e questo animale straordinario sin dalle origini dell’umanità. Un rapporto viscerale e profondo, anche romantico se vogliamo, dove il rispetto reciproco è fondamentale. Nei millenni il cavallo ha accompagnato lo sviluppo di civiltà e culture ed è presente in ogni dimensione della crescita dell’uomo, sociale, lavorativa, economica, commerciale, anche politica. Un rispetto e un amore reciproco che abbiamo dato e continueremo a dare e a darci vicendevolmente anche nel futuro”.

Rocco Ferraro, Consigliere delegato Ambiente, Transizione ecologica, Aree protette, Tutela animali della Città metropolitana di Roma Capitale