L’Antitrust e l’istruttoria su Facile Ristrutturare

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Facile Ristrutturare e Renovars per pratica commerciale scorretta.

“Bene, si faccia subito chiarezza! E’ evidente che ristrutturare casa, superbonus o non superbonus, è un impegno gravoso per una famiglia. Se fosse dimostrato che le recensioni venivano truccate per far risultare un maggiore gradimento rispetto a quello reale, sarebbe gravissimo” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Da anni denunciamo le recensioni farlocche, a partire da quelle sugli alberghi. Non per niente sta per entrare in vigore, il prossimo 2 aprile, il Decreto Legislativo 7 marzo 2023, n. 26 che, in attuazione di una direttiva europea, ha finalmente dato un giro di vite ai falsi annunci” conclude Dona.