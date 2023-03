Il Comune di Bracciano promuove la consulta scuola, formazione, educazione

Nell’aula consiliare del Comune di Bracciano, il consigliere Luca Nozzolillo, gli assessori, Massimo Guitarrini, per le politiche sociali, Emanuela Viarengo, per la cultura e istruzione, hanno aperto i lavori della Consulta e avviato un dialogo tra le famiglie, i servizi, le agenzie educative e l’associazionismo presenti sul territorio.

I rappresentanti dell’Ente Locale, con l’obiettivo di rendere Bracciano una comunità educante, accogliente e ricca di stimoli, costruita su un rinnovato senso di solidarietà, hanno avviato un confronto tra tutti gli attori coinvolti nel settore dell’istruzione e formazione dei giovani. Insegnanti, genitori, studenti, membri della società civile e dell’associazionismo sono stati chiamati a dar vita a un patto educativo territoriale. È un modo di “fare rete” per sostenere la crescita e il benessere di bambini e adolescenti, di età compresa tra i 6 e i 17 anni, con particolare riguardo a coloro che hanno minori opportunità socioculturali e ai giovani con bisogni speciali.

Vi è certezza che l’apprendimento non si esaurisce all’interno delle aule scolastiche, ma si realizza anche attraverso le iniziative di altre agenzie del territorio che rendono i giovani protagonisti del loro processo di crescita attraverso l’interazione sociale e la partecipazione attiva alla vita della nostra comunità. In questo incontro preparatorio, oltre al pubblico erano presenti gli iscritti alla Consulta: rappresentanti del Consiglio di Istituto del Liceo Ignazio Vian, Presidente Luigia Luisa de Michele e il Consigliere Claudio Conti, psicologo e psicoterapeuta; Marco Veronesi, pedagogista; Roberta Leoni, docente al liceo I. Vian; un’insegnante di scuola secondaria di primo grado e due giovani universitari, il rappresentante della CGIL, Luigi Cavini; Ornella Ricci, operatrice dell’Associazione “Ti con Zero”; Barbara Busetto per l’Associazione “Pandora”, Mariangela Garofalo per un “Progetto di crescita”; Ornella Baccato, vice presidente dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia); Carlo Fabbris per molto tempo impegnato con gli Scouts; Manuela Ciferri dell’Università Popolare del lago di Bracciano; Sabrina Martin per l’Associazione culturale “Barchette di Carta”. Presente anche la scrivente, pedagogista, che ha ricoperto il ruolo di docente e dirigente scolastico. L’incontro è stato puramente conoscitivo: un punto di partenza in cui ognuno ha presentato se stesso e le competenze utili per costruire e realizzare un percorso comune. Questo è stato il primo passo per lavorare insieme e costruire un percorso partecipato sul delicato tema dell’educazione.

Anna Maria Onelli

Redattrice L’agone