Romabpa, il Civico giusto presentato al forum mondiale dei diritti umani Unesco

A Buenos Aires proiettata la storia tutta italiana sui desaparecidos.

“Yo no perdono al capitán”, le parole del brano “Milonga de un triste” di Maurizio Camardi, Ricki Gianco e Massimo Carlotto, chiudono il video del civico giusto “Trasfigurazione” presentato a Buenos Aires.

Un’anteprima inserita all’interno del III Foro Mundial des Derechos Humanos 2023 dell’Unesco ospitata in questi giorni nella simbolica sede dell’Escuela de Mecanica de la Armada (Esma). La storia è quella di tre madres, Lita Boitano, Giovanna Bettanin e Cristina Mihura, che dal Sud America arrivano a Roma per chiedere a Papa Woytila di denunciare il dramma dei desparecidos.

Ad ospitarle con coraggio, in quei giorni difficili, i sacerdoti e una intera comunità, quella della Parrocchia della Trasfigurazione di Roma

“Un lavoro al quale siamo molto legati e che nei prossimi mesi presenteremo nella sua interezza a Roma. Averlo presentato in un consesso così importante ci stimola a portare avanti questa intuizione che vuole rendere onore a chi, non solo non fu complice della dittatura, ma che con i propri mezzi fece scelte molto importanti, che ebbero poi una risonanza a livello internazionale” dichiarano Paolo Masini ideatore e coordinatore del progetto Il civico giusto e Maria Grazia Lancellotti Dirgente Scolastica e coordinatrice nazionale della rete di scuole “Memorie. Una città, mille storie” e della ricerca storica del progetto stesso.

Nei prossimi mesi il video verrà perfezionato per entrare nella sempre più prolifica famiglia dei Civici Giusti in Italia.

A latere della presentazione, si è svolto un incontro tra i due rappresentanti del progetto e la direttrice Mayki Gorosito, Direttrice del Museo Sitio de Memoria dell’Esma, sorto all’interno dell’ex caserma e luogo di tortura per centinaia di argentini, soprattutto giovani e giovanissimi, durante la dittatura.

Nei prossimi mesi si svilupperanno una serie di collaborazioni tra le due realtà anche in relazione ai pcto che il Romabpa e Memorie Una città, mille storie stanno sviluppando nel territorio nazionale, al fine di mettere in risalto le storie positive che anche nei momenti più drammatici della storia vedono la luce grazie a donne e uomini coraggiosi.

https://youtu.be/MOwOERkolaw