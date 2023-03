Città metropolitana e i rischi climatici

I Rischi climatici e possibili interventi di adattamento da sviluppare a livello locale, sono stati i temi sui quali ISPRA in collaborazione con Climate Alliance, si sono confrontati con i maggiori tra diversi Comuni e Regioni attivamente impegnati sul tema, questa mattina in un convegno ospitato dalla Città metropolitana di Roma.

“Un tema importante sul futuro delle nostre comunità. Il tema ambientale è uno dei punti fondamentali del nostro programma di governo della Città metropolitana di Roma, nel quale il Sindaco Roberto Gualtieri ha posto massima attenzione per uno sviluppo sostenibile e soprattutto imprimere una cultura che rispetti e valorizzi ancor più da vicino le esigenze dei vari territori, agevolando lo scambio di informazioni e di buone pratiche. Le città firmatarie che si si sono impegnate a sostenere l’attuazione dell’obiettivo comunitario di riduzione del 40% dei gas a effetto serra entro il 2030, e l’adozione di un approccio comune per affrontare la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, sono il nostro riferimento. Nonostante il nostro territorio metropolitano apparentemente non vive problematiche evidenti di effetti negativi del cambiamento climatico o desertificazione, dobbiamo impegnarci a preservare e mettere in atto tutte le azioni necessarie preventive. I comuni però non sempre dispongono delle risorse finanziarie e tecniche per tener fede agli impegni. Per quanto ci riguarda, grazie ai Fondi del Pnrr abbiamo garantito a molti comuni del territorio provinciale la piantumazione di oltre 1 milione di alberi in tre anni, che è solo una delle iniziative che abbiamo programmato per il settore ambientale”.

Così Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma