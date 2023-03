Ipotesi incriminazione per Donald Trump

Donald Trump potrebbe essere presto incriminato dalla procura di Manhattan.

Attesa per la decisione sull’ex presidente e i soldi alla pornostar Stormy Daniels per metterla a tacere sulla loro relazione avvenuta nel 2006 con il pagamento di 130 mila dollari di fondi elettorali.

Si temono proteste e disordini, ma la decisione potrebbe slittare anche alla settimana prossima.

Nel frattempo si temono disordini in diverse città degli Stati Uniti, con lo stesso ex Presidente che ci ha scherzato sopra con i suoi dipendenti sul suo possibile arresto.