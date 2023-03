Le nebbie di Wernac

Nadia, affermata stilista milanese parte per Wernac, dove Felipe aveva comprato una villa col proposito di andarci presto insieme, senza immaginare che il destino avrebbe interrotto la loro felicità e i loro progetti. La morte improvvisa del marito aveva gettato Nadia in uno stato di apatia e disinteresse persino verso il suo lavoro. Decide quindi di scrivere un romanzo, lasciandosi alle spalle la sua vita felice e il lavoro di stilista; sceglie come meta proprio la casa che lui aveva desiderato, per trascorrere qualche tempo in quel “paesaggio da fiaba” e dedicarsi unicamente alla scrittura. Un viaggio però che le riserverà più di una sorpresa: incontrerà Cédric, uomo misterioso e affascinante, che le farà vivere momenti di estasi alternati a momenti carichi di dubbi. Un racconto incalzante che riprende le vite dei personaggi di “Quello che non sai di me”, ma arricchito di nuove e sconvolgenti figure, in una saga sempre più avvincente, con innumerevoli colpi di scena che, in un crescendo di suspence, portano a un finale inaspettato.