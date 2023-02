Maltempo, Sicilia flagellata

Il maltempo sta mettendo in ginocchio la Sicilia: violenti temporali e bufere di vento continuano a flagellare la costa orientale. Il ciclone Helios nell’arco delle ultime 48 ore ha visto cadere 290 mm di pioggia a Siracusa e 250 mm a Modica. E’ la quantità d’acqua che normalmente cade in sei mesi, tanto per far capire la gravità del momento. Particolarmente critica la situazione tra le province di Catania, Siracusa e Ragusa. Nella sola giornata di venerdì i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 200 interventi per alberi pericolanti e danni provocati dall’acqua in genere tra le province di Messina (grave la situazione a Scaletta Zanclea), Catania, Ragusa e Siracusa.