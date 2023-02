Minnucci-Battaglia, chiusura di campagna elettorale fra gli applausi

Un autentico bagno di folla per l’accoppiata Emiliano Minnucci ed Erica Battaglia per la chiusura della loro campagna elettorale ad Anguillara. Tante persone, un pubblico attento e partecipe per sostenere la coppia dem candidata al consiglio regionale a sostegno di Alessio D’Amato.

I due hanno ricordato alla folla “lo stato in cui la destra ha lasciato la Regione dieci anni fa” e gli sforzi fatti per il risanamento soprattutto in ambito sanitario. Molto sentito il passaggio sul tema legge elettorale “che ci pone di fronte a un ballottaggio di fatto, da un lato Alessio D’Amato che ha reso il Lazio un bastione della lotta al covid e dall’altro un candidato che le stesse destre hanno messo in sordina in questa campagna elettorale” ma molto si è parlato anche di futuro: degli investimenti del PNNR in arrivo, delle possibilità della sanità regionale, delle prospettive dei giovani. Il verdetto ora, come sempre, in mano agli elettori.

La redazione de L’agone