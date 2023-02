E’ il giorno di guerra numero 353

La guerra in Ucraina giunge al trecenticinquanta reesimo giorno. La Russia bombarda Kharkiv e Zaporizhzhia, intensificando gli attacchi anche su Kiev. Le sirene dei raid aerei risuonano in tutto il Paese. “Diversi missili sono passati attraverso lo spazio aereo della Moldavia e della Romania. Questi missili sono una sfida per la Nato e la sicurezza collettiva”, fa sapere Zelensky. Intanto, il premier moldavo, Natalia Gavrilita annuncia le sue dimissioni dopo un anno e mezzo alla guida del governo. Macron sottolinea che gli aerei da combattimento richiesti dall’Ucraina non potranno “in nessun caso” essere “consegnati nelle prossime settimane”.