Il Campidoglio destina il 3 per cento delle multe per contrastare la violenza sulle donne

La Sala della Protomoteca in Campidoglio ha ospitato l’incontro pubblico “Insieme contro la violenza“, promosso dall’Amministrazione capitolina: un dialogo per affrontare il tema delle discriminazioni di genere e presentare azioni di contrasto della violenza sulle donne che veranno portate avanti da diversi Dipartimenti di Roma Capitale.

Ottocentomila euro, corrispondenti al 3 per cento delle entrate comunali determinate dalle sanzioni, nel bilancio del Campidoglio, andranno a coprire attività a contrasto della violenza di genere. La prima azione riguarderà la diffusione di ottomila targhette, su altrettante panchine della città, riportanti il numero 1522 per le donne vittime di violenza o stalking.

Secondo i dati del Viminale tra il primo gennaio e il 22 dicembre dello scorso anno si sono registrati 300 omicidi in Italia, più di un terzo (120) sono femminicidi: tra questi 97 si sono consumati in un contesto familiare e in particolare 57 donne sono state uccise da un partner o ex.

L’incontro ha fatto emergere l’importanza di fare rete tra Municipi, Campidoglio, Procura e Tribunale di Roma, presidi sanitari e Asl per finalizzare azioni di contrasto che siano realmente efficaci per arginare il fenomeno della violenza di genere.