Ancora aperte le prenotazioni per Science Party Christmas Edition

Riceviamo e pubblichiamo – La slitta proveniente dal Polo Nord, conferma l’arrivo in orario: venerdì 16 dicembre, per Science Party, Christmas Edition fermerà alle Mura del Valadier di Frascati la festa scientifica più divertente che ci sia!

Si inizierà la mattina, alle 9 con i laboratori dedicati alle scuole, e si proseguirà il pomeriggio, a partire dalle 16.30, con quelli per il pubblico generico.

I laboratori sono realizzati da Frascati Scienza in collaborazione con G.Eco che per l’occasione sarà presente con due laboratori, Germogli di Natale e Animali sotto l’albero; Space 42 che torna per far conoscere i Tubi sonori; l’Associazione Speak Science che porta una rivisitazione dei loro celebri Pianeti in una Stanza per scoprire Il mistero della stella di Natale; immancabili Le Scie Fisiche con l’azoto liquido per conoscere La fisica del Freddo; e un nuovo partner JA Italia con cui si parlerà di Professioni del futuro e del Valore di un’idea green.

L’evento rientra inoltre tra le iniziative a favore del benessere dei minori per il contrasto alla povertà educativa. Il Comune di Frascati ha finanziato Science Party Christmas Edition con le risorse del Fondo destinato alle iniziative dei Comuni finalizzate a favorire il benessere dei minorenni ed il contrasto della povertà educativa (D.Lgs 73/2022).

La giornata di attività chiude LEAF 2022, il progetto biennale che come ogni anno culmina con la Notte Europea dei Ricercatori, finanziato dalla Commissione Europea, sotto il programma HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01 della Commissione Europea, nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie. L’edizione 2022 è stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, conferita dal Presidente Sergio Mattarella.