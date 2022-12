D’Amato in visita alla paziente ferita a colpi di pistola

“Sono venuto all’Umberto I per far visita alla donna più anziana ferita nella sparatoria di questa mattina, è vigile e orientata, affidata alle cure dei medici e completerà il decorso qui, anche con un supporto psicologico”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato al termine della visita.

“La paziente più grave è la donna ricoverata in rianimazione al Policlinico Sant’Andrea – conclude l’Assessore D’Amato – è stata operata ed è costantemente monitorata. Per quanto riguarda l’uomo trasportato all’ospedale Pertini non ha avuto complicanze ed è stato dimesso. Domani andrò in visita al paziente ricoverato al Policlinico Gemelli”.