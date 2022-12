Più libri più liberi, al via la fiera nazionale della piccola e media editoria

E’ iniziata la nuova edizione della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più libri più liberi, evento culturale dedicato interamente all’editoria indipendente organizzato dall’Associazione Italiana Editori (AIE) e giunto quest’anno alla sua ventesima edizione.

Ospitata in una location sicuramente suggestiva, ovvero il Roma Convention Centre La Nuvola dell’Eur, la fiera è un appuntamento immancabile per gli amanti della letteratura che potranno visitarla dal 7 all’11 dicembre 2022.

Il tema scelto per questa edizione è “Perdersi e ritrovarsi”, come rappresentato nella locandina curata da Lorenzo Mattotti che raffigura una barca che veleggia tra alte onde multicolori, superando gli orizzonti e i confini, in un incrocio di lingue, fatti e storie in cui perdersi e ritrovarsi.

Oltre ai 500 espositori provenienti da tutta l’Italia che presenteranno ai visitatori le novità e il loro catalogo, sono previsti più di 600 appuntamenti, tra dialoghi con gli autori, dibattiti, letture e presentazioni. Più libri più liberi è infatti anche un momento d’incontro e confronto sui grandi temi del nostro tempo.

Tra gli ospiti attesi spiccano figure come Alessandro Baricco, Michela Murgia, Alessandro Barbero, Roberto Saviano, Alberto Angela, Chiara Valerio, Zerocalcare, Riccardo Falcinelli e Nadia Terranova. Ma non mancheranno personaggi di fama internazionale come Azar Nafisi, autrice del libro Leggere Lolita a Teheran.

Insomma, cinque giorni densi di cultura e idee da sfruttare al massimo!

Maggiori informazioni sul programma di eventi e sulla fiera sono disponibili qui: https://plpl.it/

Sara Fantini

Redattrice L’agone