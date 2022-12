Lanuvio, al via… il Natale fra iniziative ed eventi

Oggi, giovedì 8 dicembre, prende il via a Lanuvio il calendario degli eventi natalizi che coinvolgeranno la cittadinanza fino all’11 febbraio. Le numerose associazioni del territorio coinvolte hanno permesso all’amministrazione di realizzare un cartellone con ben 44 appuntamenti nel corso di tutto il periodo di festa.

“Abbiamo recepito tutte le proposte che ci sono arrivate dalle realtà associative del territorio tramite una manifestazione d’interesse pubblica – ha dichiarato Irene Quadrana Assessore al Turismo E Promozione Del Territorio, Eventi e Spettacoli del comune di Lanuvio – e mi preme ringraziarle tutte per aver contribuito alla realizzazione di questa kermesse di Natale, la prima dopo 2 anni di pandemia. Siamo estremamente soddisfatti del risultato che siamo riusciti ad ottenere, e ci tengo a ringraziare anche il consigliere Alessandro De Santis delegato alla Cultura per aver collaborato con me alla realizzazione di questo progetto. Il programma, già molto corposo, si è arricchito oggi con gli appuntamenti del “Natale Off”, una serie di incontri ed eventi che fanno da corollario al calendario principale. Siamo pronti a festeggiare tutti insieme – ha concluso Quadrana – augurandoci che queste siano delle buone feste per tutti”