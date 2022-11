Festival Nazionale delle Università, il digitale nella didattica e nella ricerca

Secondo giorno di lavori al Festival Nazionale delle Università, che si sta tenendo a Roma nella sede della Link Campus University ed ha come tema fondante quello della cultura digitale.

La giornata si è aperta con il panel “La sfida del digitale nelle scienze umane e la chiave dell’interdisciplinarietà”, moderato dalla giornalista Roberta Ammendola. Hanno partecipato Paolo Raviolo (Membro del Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Innovazione e alla Tecnologia e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Condirettore RRDD), Enrico Landoni (Professore Associato di Storia Contemporanea, Università eCampus e Direttore RRDD), Fabio Guidali (Ricercatore in Storia Contemporanea, Università degli Studi di Milano e Condirettore RRDD) e Laura Corti (Università Campus Bio-Medico).

Analizzando il digitale, Raviolo ha sottolineato come questo abbia avuto «un impatto importante e lo avrà ancora di più nel futuro nella didattica, visto che sta cambiando e sta rivoluzionando il modo di fare ricerca. Ormai abbiamo accesso a milioni di pubblicazioni scientifiche su qualunque tema, che vengono aggiornante continuamente. Saper governare gli algoritmi di ricerca, quindi, deve essere la base per qualsiasi studioso. Anche fare didattica, con il digitale, vuol dire creare e sostenere una relazione educativa con i propri studenti, utilizzando la rete di connessione in modo sostenibile. Questa è la vera sfida».

«La storia – ha detto Guidali – dimostra come sia possibile governare il cambiamento della tecnologia legata al digitale».