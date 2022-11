Da “Non ce la beviamo” ecco le “Soluzioni tecniche per la gestione pubblica dell’acqua nella Tuscia”

Riceviamo e pubblichiamo – Il Coordinamento dei Comitati per l’Acqua Pubblica “Non ce la beviamo” invita i cittadini e tutti i Sindaci del viterbese ad una assemblea pubblica sul tema dell’acqua, dal titolo “Soluzioni tecniche per la gestione pubblica dell’acqua nella Tuscia”.

L’incontro si svolgerà sabato 19 novembre 2022 dalle ore 10:30 presso la sala del Consiglio Comunale di Viterbo, con accesso da via Ascenzi o piazza del Plebiscito.

Il Comitato accoglie con entusiasmo le prese di posizione di alcune amministrazioni a favore dell’acqua pubblica. La complessità anche tecnica della materia è evidente e, al fine di ragionare sulle concrete soluzioni e i percorsi da intraprendere per il perseguimento degli obiettivi di ripubblicizzazione del servizio, il Coordinamento dei Comitati ha scelto di dare vita a un evento dal preciso carattere informativo e formativo, con il prezioso supporto di due riconosciuti esperti del settore: la dott.ssa Solange Manfredi, Presidente del Comitato Scientifico MovimentoBlu, esperta di geopolitica e guerra normativa, per comprendere e disporre di un quadro ampio delle dinamiche in campo; l’Avv. Maurizio Montalto, Presidente nazionale di MovimentoBlu, già presidente della società Acqua Bene Comune di Napoli, per l’esperienza maturata nel settore della gestione dell’acqua pubblica.

Siamo convinti che solo una profonda consapevolezza e conoscenza su una materia così complessa potrà orientarci nelle ricerca delle scelte migliori per tutelare il diritto fondamentale dell’acqua, bene comune.

La partecipazione alla mattinata di confronto pubblico è liberamente aperta a tutti. Per i Sindaci e gli Amministratori che intendono assicurare la loro pregiata presenza è gradita una mail di adesione all’indirizzo e-mail noncelabeviamo@gmail.com.

Siamo ansiosi di poterci incontrare e confrontare sabato 19 novembre con esperti, amministratori e cittadini in un clima di reciproca e costruttiva collaborazione.

Coord.to Comitati Acqua Pubblica