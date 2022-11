Libri, alle viste “Le rievocazioni dei monti Lepini”

In collaborazione con la Federazione italiana giochi Storici, la Federazione Regionale Manifestazioni Storiche del Lazio, i Comuni di Carpineto Romano, Cori, Norma, Priverno, Sermoneta e Le Rievocazioni Storiche del territorio lepino; un libro scritto dal prof. Italo Campagna con prefazione del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Con il patrocinio della Regione Lazio e della Città metropolitana di Roma Capitale, il volume verrà presentato a Roma il 12 novembre a palazzo VAlentini.L’evento inizierà alle ore 10.00 e a seguire, un Corteo Storico in costume sfilerà lungo Via dei Fori Imperiali.