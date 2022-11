Protocollo d’intesa fra il Coni regionale e Città metropolitana

Siglato tra Città Metropolitana di Roma capitale e il CONI Lazio il protocollo d’intesa quadro per la realizzazione di iniziative ed eventi di carattere sportivo, prioritariamente negli impianti su cui si interverrà nell’ambito del PNRR – PUI Sport, Benessere e Disabilità.

“Per l’attuazione degli obiettivi del PNRR, particolare rilievo assumono le iniziative volte a favorire il benessere della popolazione, l’inclusione e l’integrazione sociale, raggiungendo le aree più depresse del territorio. Con i PUI approvati da Città metropolitana, sono stati individuati i centri e le aree da rifunzionalizzare e destinare a poli di sport, benessere e disabilità, in un sistema a rete che abbraccia 63 comuni dell’area metropolitana. Il coinvolgimento del CONI Lazio già dalla fase del processo partecipativo che ha portato alla definizione dei PUI viene reso più stringente con la collaborazione prevista nel Protocollo, attraverso il quale si svilupperà un programma di attività e iniziative per diffondere la cultura e i valori dello sport, la pratica sportiva come elemento aggregante e inclusivo, l’integrazione di politiche sportive con quelle turistiche e di promozione territoriale, anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi che valorizzino il territorio metropolitano e le sue eccellenze. Sono molte le ricadute positive nella società che la pratica sportiva porta con sé: una particolare attenzione ai giovani, all’inclusività e al contrasto delle discriminazioni sono i principi che guidano la nostra azione e che, con le iniziative co-progettate assieme alla principale realtà di riferimento per il mondo sportivo e per il territorio, consentiranno certamente di registrare un progresso sia per il benessere dei nostri cittadini che per la rivitalizzazione economica dei nostri territori”.

Pierluigi Sanna, Vice Sindaco Città metropolitana di Roma Capitale, Alessia Pieretti, Consigliera delegata all’ Innovazione tecnologica, Transizione digitale, Sviluppo economico, Attività turistiche, Energia di Città metropolitana di Roma Capitale