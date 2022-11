Moda, Angelucci: “Con i giovani studenti rilanciamo il fashion design”

“Insieme all’Accademia di Belle Arti di Roma e a due istituti scolastici della Capitale, l’IC Via Poppea Sabina nel IV Municipio e l’IIS Pertini Falcone “Indirizzo Moda” nel VI municipio, faremo sfilare alcuni migliori studenti-designer, due eventi in continuità con la sfilata, di grande successo, già realizzata il 6 ottobre ai Mercati di Traiano, dal titolo COUTURIALISM.”, afferma il Consigliere metropolitano Mariano Angelucci e Presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale.

La prima sfilata, dal titolo Young Fashion Talents, si svolgerà a nord-est della Capitale, nel quartiere di Casal Monastero, il 17 novembre presso l’IC Via Poppea Sabina, con il contributo del Liceo Artistico Enzo Rossi e di Fondazione Mondo Digitale, mentre la seconda, dal titolo Living-Art, è in programma il 30 novembre presso IIS Pertini Falcone di via Olina a Torre Maura. Gli abiti che sfileranno sono stati interamente disegnati e confezionati dagli studenti delle scuole, anche con un’attenzione alla sostenibilità: dai tessuti organici alle bioplastiche, per la realizzazione di capi di abbigliamento a basso impatto ambientale.

“Il nostro obiettivo è promuovere e rilanciare il settore della moda e del fashion design sul territorio di Roma, accompagnando le sfilate delle grandi maison a quelle che hanno come protagonisti indiscussi i giovani studenti e designer. Queste sono occasioni per valorizzare il talento giovanile, stiliste e stilisti che rappresentano il futuro della moda italiana”, conclude Angelucci.