Etruria meridionale, Panunzi (Pd): “Grazie a un mio emendamento inclusi altri sei comuni della provincia di Viterbo”

“Grazie all’approvazione di un mio emendamento inserito nel collegato di bilancio, Barbarano Romano, Blera, Bassano Romano, Oriolo Romano, Vejano e Villa San Giovanni in Tuscia entrano a far parte del piano straordinario per lo sviluppo economico e la valorizzazione dell’Etruria meridionale”. Lo comunica il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Panunzi, che esprime soddisfazione per l’inclusione di altri sei comuni della Tuscia tra i beneficiari dei sostegni garantiti dalla legge approvata dalla Regione Lazio lo scorso settembre. “È un risultato molto importante che riguarda un’ampia area della provincia di Viterbo e che avrà effetti molto positivi per le comunità locali – prosegue l’esponente del Pd Panunzi -. Al riguardo le risorse disponibili vengono incrementate di 400mila euro per il 2022-2023, andando a rafforzare ulteriormente uno strumento che vuole realizzare un sistema integrato di sviluppo del territorio in grado di coniugare il patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e ambientale con le opportunità di crescita economica e occupazionale”.