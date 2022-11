Marino, gli studenti potranno tornare nella loro città dal mese di gennaio

Riceviamo e pubblichiamo – “Gli studenti del Liceo “Mercuri” di Marino, potranno tornare nella loro città dal mese di gennaio 2023. Insieme al Sindaco Stefano Cecchi e Corsi dell’USR, abbiamo comunicato a genitori, studenti, corpo docente e Dirigente Scolastico, la conclusione dell’iter che ci ha visti impegnati in questi mesi, dopo la chiusura di una parte della scuola, per trovare soluzioni di spazi alternativi. L’incontro di questa mattina presso il Liceo Mercuri è stato anche l’occasione per ripercorrere il percorso tecnico amministrativo di questi ultimi mesi, durante i quali ci sono state molte problematiche da risolvere.

La continua interlocuzione tra istituzioni, ha agevolato la risoluzione del problema, che consentirà a tutti gli studenti di tornare nella propria Città e nella loro scuola. Sará necessario ricorrere temporaneamente alla collocazione degli studenti nei moduli di edilizia scolastica, per consentire alla Città metropolitana di effettuare i lavori di messa in sicurezza del Liceo.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato all’edilizia scolastica CMRC