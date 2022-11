Convegni, è alle viste “Le parole ritrovate”

E’ alle viste il Convegno nazionale “Le parole ritrovate” sulle buone pratiche del “fareassieme”nella salute mentale.

L’evento si terrà da giovedì 10 a sabato 12 novembre a Roma alla Sala Umberto.

Il coordinamento nazionale de “Le Parole ritrovate” è nato ventidue anni fa per restituire voce a chi non l’ha avuta mai, per restituire il giusto ruolo a chi lo ha perso. “Così il disagio psichico ritrova posto e dignità nel quotidiano di tutti noi, in una comunità in cui ciascuno è un po’ più responsabile per tutti”.

La vostra presenza in questi tre giorni sarà importante, come sarà importante lavorare all’indomani dell’evento per co-programmare iniziative in cui “integrazione” sia una parola chiave e co-progettare una società davvero a misura di fragilità, poiché è attraverso questa cura che si può valutare la civiltà.