Regione Lazio, la settimana griffata Emiliano Minnucci

Sanità. Prorogato fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo di indossare la mascherina per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per proteggersi e proteggere le persone più fragili dal #Covid19 e dall’influenza.

Vaccini. Prosegue la Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale 2022/2023 della Regione Lazio grazie al vaccino antinfluenzale, sicuro e gratuito, riducendo i rischi di complicazioni e malattie gravi.

Il vaccino antinfluenzale è gratuito dai 60 anni, per i bambini da 6 mesi a 6 anni non compiuti e per gli adulti con patologie croniche.

EntiLocali. La Regione Lazio destina 7,8 mln/€ per promuovere e realizzare ulteriori interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni montani attraverso politiche di salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, di accessibilità alle infrastrutture digitali e rafforzamento dei servizi essenziali, con particolare riguardo prioritario a quelli socio-sanitari.

Eventi. Attivo il bando gestito da LazioCrea dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti privati, attraverso la selezione di progetti per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio da realizzare nel periodo nel periodo tra l’8 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023.