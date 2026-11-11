Violenza contro le donne, la prevenzione entra nell’era dell’intelligenza artificiale: una proposta per innovare l’educazione nelle scuole

Comunicato stampa

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani propone di aprire una nuova fase nella prevenzione scolastica della violenza contro le donne, attraverso la sperimentazione di metodologie educative che integrino intelligenza artificiale, pensiero critico e responsabilità relazionale. L’obiettivo non è aggiungere un’ulteriore iniziativa di sensibilizzazione, ma affrontare una contraddizione ancora insufficientemente esplorata: perché una società capace di condannare un femminicidio continui, in determinate circostanze, a considerare comprensibili comportamenti di controllo, possesso e sopraffazione.

La riflessione prende spunto dalla proiezione del film Se domani non torno, diretto da Paola Randi e ispirato al libro Cara Giulia di Gino Cecchettin e Marco Franzoso, alla quale hanno partecipato, il 5 novembre, gli studenti delle classi quarta e quinta S SIA del corso serale dell’Istituto «Carlo Alberto Dalla Chiesa», presso l’Empire Cinemas di Partinico. Un’esperienza che restituisce alla vicenda di Giulia Cecchettin la dimensione di un’esistenza sottratta ai propri affetti, alle proprie aspirazioni e alla possibilità di scegliere il futuro, ma che impone soprattutto di interrogarsi su ciò che rimane, sul piano educativo, quando la commozione lascia spazio alle abitudini della quotidianità.

Una delle principali fragilità della prevenzione risiede nella distanza tra la conoscenza dei principi e la capacità di applicarli. Uno studente può riconoscere la gravità della violenza contro le donne e, contemporaneamente, ritenere legittimo controllare il telefono della propria compagna, interpretare un rifiuto come un’umiliazione o considerare l’insistenza una dimostrazione d’amore. Questa contraddizione richiede un’educazione capace di rendere visibili i ragionamenti attraverso i quali il dominio viene giustificato e confuso con l’affettività.

Il CNDDU ritiene che la scuola debba intervenire proprio su questi meccanismi. La prevenzione non può limitarsi a insegnare come riconoscere una relazione violenta quando i segnali sono ormai evidenti, ma deve sviluppare la capacità di individuare le giustificazioni che accompagnano le condotte abusive, riconoscendo quando una richiesta diventa imposizione, la preoccupazione si trasforma in sorveglianza e la difficoltà di accettare una separazione alimenta pretese incompatibili con la libertà altrui.

In questa prospettiva, il Coordinamento propone l’avvio di laboratori di anticipazione critica della violenza, basati sull’impiego guidato dell’intelligenza artificiale per costruire e analizzare scenari relazionali fittizi. Attraverso situazioni interattive predisposte dai docenti, gli studenti potrebbero esaminare conversazioni, individuare strategie manipolative, confrontare differenti interpretazioni e riconoscere le responsabilità individuali e collettive. La tecnologia consentirebbe di modificare alcuni elementi dello scenario e valutare come cambiano le implicazioni di una condotta quando variano il contesto, la persistenza delle pressioni o le scelte delle persone coinvolte.

La novità metodologica non consiste nel riprodurre artificialmente situazioni di violenza, né nel trasformare gli algoritmi in arbitri delle relazioni umane, ma nel rendere discutibile ciò che spesso viene accettato senza essere interrogato. L’intelligenza artificiale potrebbe diventare uno strumento per smontare argomentazioni che giustificano il possesso e sviluppare la capacità di riconoscere la sopraffazione anche quando assume forme apparentemente ordinarie.

Particolarmente significativo sarebbe l’impiego di un metodo controfattuale che sposti l’attenzione dalle presunte responsabilità della vittima alle possibilità di interrompere una condotta abusante. Gli studenti non dovrebbero essere chiamati principalmente a stabilire come una ragazza avrebbe potuto evitare il pericolo, ma a interrogarsi sulle scelte di chi esercita la pressione, sulle giustificazioni che la sostengono e sul comportamento di chi potrebbe contribuire a contrastarla. La prevenzione non può trasformarsi nell’ennesima richiesta rivolta alle donne di imparare a difendersi da comportamenti che altri devono assumersi la responsabilità di non esercitare.

L’impiego dell’intelligenza artificiale consentirebbe inoltre di valutare criticamente le risposte prodotte dagli stessi sistemi tecnologici, che possono riprodurre stereotipi, minimizzazioni o interpretazioni distorte. Individuare queste criticità significherebbe insegnare agli studenti a distinguere la plausibilità di un’affermazione dalla sua fondatezza, rafforzando un’autonomia di giudizio che nessun algoritmo può sostituire.

Il CNDDU invita il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a valutare l’avvio di una rete nazionale di istituzioni scolastiche per sperimentare questa metodologia, valorizzando il contributo dei docenti delle discipline giuridiche ed economiche, delle altre aree disciplinari e dei professionisti impegnati nella prevenzione. Un’attenzione specifica dovrebbe essere riservata anche ai percorsi serali, nei quali il confronto con esperienze adulte può favorire una revisione critica di modelli relazionali consolidati e trasmessi tra generazioni.

La sperimentazione dovrebbe prevedere ambienti digitali controllati, scenari esclusivamente fittizi, tutela dei dati personali ed esclusione di qualsiasi profilazione psicologica degli studenti. Sarebbe inoltre necessario verificare, attraverso valutazioni iniziali e successive e il confronto con metodologie tradizionali, se l’impiego dell’intelligenza artificiale migliori effettivamente la capacità di riconoscere comportamenti abusanti e individuarne le giustificazioni. L’innovazione educativa acquista credibilità soltanto quando accetta di sottoporre i propri risultati a una verifica rigorosa.

Rimane tuttavia una responsabilità che riguarda direttamente il mondo degli adulti. Non sarebbe credibile affidare alla scuola il compito di contrastare modelli culturali che continuano a essere tollerati nelle famiglie, nella comunicazione pubblica e nelle relazioni sociali. La tecnologia può contribuire a sviluppare consapevolezza, ma non può compensare l’incoerenza di una società che denuncia la sopraffazione nelle sue manifestazioni estreme e ne attenua la gravità quando assume forme meno visibili.

La vicenda di Giulia Cecchettin impone di riconoscere anche questo limite. La commozione collettiva ha un significato civile, ma non costituisce di per sé una misura dell’efficacia educativa. Il rischio è formare generazioni capaci di esprimere indignazione davanti a un femminicidio, senza aver sviluppato strumenti altrettanto solidi per contestare le convinzioni che rendono tollerabile il controllo nelle relazioni quotidiane.

Il CNDDU ritiene pertanto necessario passare da una prevenzione prevalentemente orientata alla condanna della violenza a un’educazione capace di analizzare criticamente i processi che ne favoriscono la legittimazione. La proposta rivolta al ministro Valditara intende tradurre questa prospettiva in un impegno istituzionale concreto, attraverso una sperimentazione nazionale con obiettivi definiti, formazione dei docenti e risultati pubblicamente valutabili.

La memoria di Giulia non chiede alla scuola di trovare parole sempre più efficaci per raccontare una tragedia, ma di interrogarsi su ciò che è realmente disposta a modificare nei propri metodi educativi.

Il punto decisivo non è insegnare agli studenti a riconoscere un femminicidio. È evitare che imparino a riconoscere come violenza soltanto ciò che è già diventato irreparabile.

È su questa distanza, tra il giudizio che arriva dopo e la consapevolezza che deve formarsi prima, che il CNDDU chiede di misurare la serietà dell’investimento educativo contro la violenza sulle donne.

prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU