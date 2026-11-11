LA LIBERTÀ NON SI CELEBRA CON UNA MEMORIA SELETTIVA.

Comunicato stampa

Fratelli d’Italia di Civitavecchia propone di trasformare il 9 novembre in una festa europea della libertà, ricordando la caduta del Muro di Berlino.

Il 9 novembre 1989 è una data straordinaria della storia europea. La fine di una divisione, la sconfitta di un regime autoritario, la conquista della libertà da parte di milioni di persone.

Una pagina che appartiene a tutti i democratici.

Ma c’è un altro 9 novembre che non può essere dimenticato.

Il 9 novembre 1938, durante la Notte dei cristalli, il regime nazista scatenò una violenta persecuzione contro gli ebrei, incendiando sinagoghe, devastando abitazioni e attività commerciali, arrestando e uccidendo.

Non è una coincidenza storica irrilevante. È una delle ragioni per cui la stessa Germania ha scelto di celebrare la propria unità nazionale il 3 ottobre, anziché il 9 novembre.

Sorprende, dunque, che chi propone una festa europea della libertà dimentichi di ricordare questa pagina della storia.

La Repubblica italiana ha già istituito il 9 novembre come Giorno della libertà con la legge 61 del 2005. Una legge che richiama espressamente la necessità di approfondire gli effetti nefasti dei totalitarismi passati e presenti.

Non di uno soltanto.

La condanna delle dittature comuniste non richiede di dimenticare il nazifascismo. Così come l’antifascismo non impedisce di riconoscere e condannare i crimini commessi dai regimi comunisti.

La libertà non è una proprietà ideologica. E la memoria non è un repertorio dal quale selezionare soltanto ciò che conviene alla propria narrazione politica.

L’Europa democratica è nata anche dalla capacità di riconoscere gli errori, gli orrori e le tragedie della propria storia, senza graduatorie della sofferenza e senza omissioni.

Celebrare il 1989 è giusto. Ricordare il 1938 è doveroso.

La vera cultura democratica è essere capaci di fare entrambe le cose.

Perché la storia non diventa più vera quando ne raccontiamo soltanto la parte che ci piace.

Partito Democratico di Civitavecchia