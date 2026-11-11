CYBERATTACCHI – MARCO MANCINI (EX DIS) A FILOROSSO (RAI 3): “SIAMO SOTTO ATTACCO. L’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA DOVEVA RESTARE NEL COMPARTO INTELLIGENCE”

Comunicato stampa

«Siamo sotto attacco e occorre verificare quanto detto dal ministro. Ma l’aspetto che più mi preoccupa è la vulnerabilità delle nostre infrastrutture tecnologiche». Lo ha affermato questa sera a Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone su Rai 3 e RaiPlay, l’ex agente segreto ed ex dirigente del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Marco Mancini.

Commentando la crescente minaccia rappresentata dagli attacchi informatici, Mancini ha espresso forti perplessità sull’attuale assetto istituzionale della cybersicurezza italiana. «Ritengo che ci sia stato un errore. Nel 2021, con la nascita dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è stata fatta una scelta sbagliata collocandola al di fuori del comparto intelligence». Secondo l’ex dirigente del DIS, l’organismo avrebbe dovuto essere integrato direttamente con i servizi di informazione e sicurezza: «Le esperienze e le competenze maturate dai nostri servizi, che sono molto efficienti sotto il profilo tecnologico e cyber, dovevano essere valorizzate e rese parte integrante del nuovo sistema. In questo modo si sarebbe potuta rafforzare anche l’interazione con il Ministero della Difesa».

Mancini ha poi affrontato il tema dell’origine dei recenti attacchi informatici che hanno colpito diversi Paesi occidentali. Alla domanda sulla possibile matrice russa o iraniana delle offensive cyber, l’ex dirigente dell’intelligence ha escluso un coordinamento diretto tra i due attori: «Coordinate non penso. Ritengo che l’obiettivo possa essere comune, ma non che vi sia un coordinamento fra loro».

Infine, Mancini ha richiamato alcuni episodi di spionaggio emersi negli ultimi anni in Italia, sottolineando come il problema delle infiltrazioni straniere non sia una novità: «Occorrerebbe valutare quanto è successo negli ultimi anni. Abbiamo avuto il tentativo di reclutare due ex agenti segreti da parte dei servizi russi e non è il primo caso. C’è stato anche il caso di Walter Biot. Sono vicende che dimostrano come il tema della sicurezza e del controspionaggio debba restare una priorità assoluta».

Mancini ha inoltre richiamato alcuni episodi che, a suo giudizio, dimostrerebbero la capacità operativa dei servizi russi anche sul territorio europeo. Riferendosi alla fuga dall’Italia di Artem Uss dopo la decisione favorevole all’estradizione negli Stati Uniti, l’ex dirigente del DIS ha sostenuto che dietro l’operazione vi sarebbe stata una struttura già predisposta: «Arriva un commando dall’ex Jugoslavia, si attiva una rete che già esiste e nel giro di 48 ore questa persona sparisce. Evidentemente c’era qualcosa di già pronto che si è messo in moto mesi prima».

Secondo Mancini, episodi analoghi e le recenti attività di influenza attribuite a Mosca non possono essere liquidati come semplici provocazioni. Citando anche il caso della telefonata-trappola alla presidente del Consiglio da parte del duo di comici russi Vovan e Lexus, l’ex dirigente dell’intelligence ha affermato: «Queste persone sono vicine ai servizi segreti russi e ritengo che abbiano agito su loro indicazione. L’obiettivo era mostrare la fragilità del nostro sistema di sicurezza».

Per Mancini si tratta di manifestazioni di quella che viene definita “guerra ibrida”: «È un atto di guerra. Non il primo che subiamo». Da qui la necessità, secondo l’ex dirigente del DIS, di rafforzare il ruolo offensivo dell’intelligence: «Non basta difendersi. Bisogna svolgere una funzione di controspionaggio offensivo, neutralizzando qualsiasi iniziativa che possa mettere a rischio la sicurezza dello Stato».