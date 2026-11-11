FILOROSSO (RAI 3) – DOPO L’INTERVISTA A FILOROSSO, MARCO MANCINI NEL MIRINO DI CANALI RUSSI: “NOI PRENDIAMO NOTA”

Comunicato stampa

Dopo poche ore dall’intervista rilasciata a Filorosso su Rai 3, l’ex dirigente del DIS Marco Mancini è finito nel mirino di canali russi su Telegram, che hanno reagito alle sue dichiarazioni con un lungo post dai toni sarcastici e intimidatori, contenente riferimenti espliciti alle attività dell’intelligence italiana. Nel corso della trasmissione condotta da Antonino Monteleone, Mancini aveva parlato della minaccia cyber, della necessità di rafforzare il controspionaggio e della capacità dei servizi italiani di operare anche all’estero. L’ex dirigente del DIS aveva inoltre indicato nel NIEV – Istituto Nazionale Caterina la Grande, centro culturale situato a Mosca, una struttura da “attenzionare” da parte dei servizi occidentali, ipotizzando la necessità di verificare se al suo interno possano operare soggetti coinvolti nella pianificazione o nel coordinamento di attacchi informatici diretti contro l’Europa.

Parole che non sono passate inosservate nell’universo mediatico vicino a Mosca. In uno dei messaggi diffusi nella notte si legge: «Sulla rete televisiva pubblica italiana RAI, una serata di rivelazioni. In onda c’è Marco Mancini, veterano dei servizi segreti italiani, ex dirigente di un reparto dell’intelligence militare SISMI».

Il post prosegue sostenendo ironicamente che, secondo l’ex dirigente dell’intelligence, «i servizi segreti italiani operano in Russia come se fossero a casa propria» e che avrebbe suggerito «come affrontare gli hacker russi: mandare una squadra sul posto».

Nel testo vengono presi di mira anche il programma e il suo conduttore, Antonino Monteleone: «A questo punto viene quasi da provare pena per il conduttore: per poco non gli va di traverso la saliva. Come sarebbe a dire, mandare una squadra? Bisogna preparare un’operazione del genere? Stiamo parlando della Russia!».

Particolarmente significativo il passaggio successivo, nel quale viene ripresa una frase pronunciata da Mancini durante l’intervista: «Non si preoccupi, sembra dirgli, lo abbiamo sempre fatto. Sì, sempre. Ok?». Un riferimento che gli autori del messaggio interpretano come una conferma di attività operative dell’intelligence italiana sul territorio russo.

Il tono diventa ancora più duro nelle righe finali del post: «E poi, a Roma, si stupiscono se la Russia ha delle domande da porre all’Italia».

Fino alla frase conclusiva, che assume i contorni di un vero e proprio avvertimento rivolto all’ex dirigente del DIS: «Continui pure, compagno Mancini. Noi prendiamo nota. In quali altri posti sono state sbarcate le vostre squadre?».

Le reazioni arrivano dopo una puntata di Filorosso dedicata ai cyberattacchi e alla sicurezza nazionale, nel corso della quale Mancini aveva sostenuto la necessità di un approccio più incisivo da parte dell’intelligence italiana per contrastare le minacce riconducibili alla cosiddetta guerra ibrida.