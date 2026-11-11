SOCIALE, TORQUATI – ROLLO (MUN.XV): “CON NUOVA SEDE “CENTRO GIOVANI E FAMIGLIE” DI LABARO, METTIAMO AL CENTRO UNICITA’ DI OGNI ADOLESCENTE”

Comunicato stampa

Venerdì 13 novembre dalle ore 14.00 l’inaugurazione

“Il nuovo centro “Giovani e Famiglie Gandalf” sarà inaugurato il prossimo venerdì 13 novembre nella nuova sede di via delle Galline Bianche 105 a Labaro, accanto al centro anziani. Il progetto, finanziato da fondi municipali e regionali, e gestito dalla Cooperativa Sociale Cassiavass, coinvolgerà oltre 200 persone tra giovani dagli 11 anni in su e i loro familiari.

Il centro, che fino a un anno fa aveva la sua sede in una scuola di Labaro, riapre ora le sue porte e, come già fatto in passato, con la nuova proposta “Gandalf – Convergenze creative” mette al centro l’unicità di ogni ragazza e ragazzo, offrendo occasioni di incontro, espressione e crescita attraverso il teatro, la musica, la scrittura, il disegno, il cinema e il parkour.

Il nuovo Centro Giovani e Famiglie di Labaro, si aggiunge a quello di Tomba di Nerone, che nei locali della scuola di Sesto Miglio coinvolge oltre 150 persone tra bambini dai 6 anni in su e i loro familiari, e a quello di Cesano, avviato sperimentalmente due anni fa come Centro diffuso rivolto a bambini e adolescenti del territorio.

I Centri Giovani e Famiglie del Municipio XV intendono riconoscere le potenzialità di ciascuno, dare spazio alla voce dei giovani e accompagnare le loro famiglie in un percorso di crescita condivisa. Attraverso questi progetti ogni adolescente può trovare il proprio linguaggio espressivo e contribuire alla vita del gruppo in ambienti sicuri e accompagnati da personale specializzato. Con il Presidente della Commissione, Consigliere Alfonso Rago, ringraziamo la Coop. Cassiavass per l’ampliamento delle attività e l’organizzazione della prossima inaugurazione”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora al Sociale Agnese Rollo.