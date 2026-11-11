“L’Antispreco è servito”: gli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli protagonisti su Rai 2 nella trasmissione condotta da Luca Galtieri e Gianfranco Vissani

Comunicato stampa

E’ un tema al centro del dibattito pubblico ma è anche un principio-chiave dell’economia circolare applicata al mondo della ristorazione: la lotta allo spreco alimentare, altrimenti nota come «ecogastronomia». Negli Istituti Alberghieri, questa pratica assume naturalmente un peso specifico più alto in quanto favorisce la formazione di operatori consapevoli e sensibili al valore della sostenibilità ambientale. Ed è proprio la cultura del recupero a rappresentare il cuore del nuovo programma televisivo dal titolo “L’Antispreco è servito”, in onda dal 18 ottobre alle ore 11 su Rai 2, condotto da da Luca Galtieri e Gianfranco Vissani, con la regia di Luca Turli. Al centro del format le eccellenze del territorio, i prodotti tipici, ma soprattutto gli studenti degli Istituti Alberghieri, compresi quelli di Ladispoli, veri protagonisti della trasmissione. «Benvenuto nella nostra scuola, è un piacere accoglierti qui – così la Dirigente scolastica dell’Istituto Superiore «Giuseppe Di Vittorio» Prof.ssa Lidia Cangemi ha salutato Luca Galtieri il giorno della registrazione del programma, lo scorso 5 febbraio – Grazie per essere venuto a trovarci qui all’Alberghiero. I nostri ragazzi ti aspettano in cucina. Sono studenti straordinari – ha aggiunto – e si dedicano con passione al loro lavoro, senza mai dimenticare l’importanza dello studio che li porta a realizzare piatti magnifici con il coordinamento e la guida attenta dei loro docenti. Benvenuto all’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli». «Ho trovato una scuola piena di energia e di sguardi intensi che noto spesso negli studenti degli Istituti Alberghieri – ha commentato Luca Galtieri – perché in loro si legge l’entusiasmo di chi sa fare, applicando la teoria alla pratica e rendendo viva l’arte della cucina. Sono scuole straordinarie in cui ci si prepara al mondo del lavoro e si percepisce immediatamente un’atmosfera fatta di passione, fervore ed energia. Ma questi ragazzi sanno benissimo, e lo hanno dimostrato oggi durante la preparazione dei piatti, che il loro lavoro richiede anche molta competenza».

«Educare alla sostenibilità significa promuovere un modello professionale responsabile e innovativo. – ha sottolineato il Prof. Domenico Falzarano, Docente di Enogastronomia dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli che ha coordinato l’evento e preso parte alla trasmissione andata in onda su Rai 2 domenica 8 novembre – Per questo motivo a febbraio di quest’anno abbiamo subito proposto la nostra partecipazione al format. “Siamo felicissimi di aver ospitato il team di Luca Galtieri – ha aggiunto il Prof. Domenico Falzarano – Desidero ringraziare il nostro ospite e la Dirigente scolastica Prof.ssa Lidia Cangemi, che ha reso possibile questo evento, insieme alla Seconda Collaboratrice Prof.ssa Marianna D’Amico, alla Prof.ssa Anna Capodacqua, al Prof. Angelo Morello e al collega di Cucina Prof. Marco Erra. Grazie ad uno straordinario lavoro di squadra abbiamo dato vita ad un’indimenticabile giornata di formazione che rimarrà nella storia del nostro Istituto. Un plauso speciale va a tutti gli allievi delle Classi Terze, Quarte e Quinte che hanno partecipato all’evento, a Leonardo Di Pasquale, l’allievo che ha preparato il cocktail antispreco e all’intero Istituto Albewrghiero di Ladispoli”.

Ma nei Laboratori c’erano anche gli Assistenti tecnici Mauro Ceccobelli e Pietro Piccarisi. A coordinare il servizio di Sala il Prof. Glauco Nespeca. Il Ricevimento è stato curato dal Prof. Renato D’Aloia e dalla Prof.ssa Carmen Piccolo supportati dall’Assistente Tiziana Feliciano. Preziosa la collaborazione di tutte le collaboratrici scolastiche. Il format della trasmissione in onda su Rai 2 prevede quattro puntate che vedono sfidarsi due scuole ciascuna per un totale di 8 Istituti Alberghieri selezionati sull’intero territorio nazionale.

Oltre alla presentazione del territorio e alla valorizzazione della sua cucina tipica, nei Laboratori dell’Alberghiero di via Federici, si è svolta anche una gara basata sulle conoscenze degli studenti. Tre allievi di Cucina – Damiano De Angelis, Sofia De Propriis e Tommaso Forte – sono stati sottoposti ad un quiz sulle discipline enogastronomiche che ha visto come vincitrice Sofia de Propriis. Ed è stata lei, il 4 febbraio a recarsi con il Prof. Domenico Falzarano a Casa Vissani, a Baschi, in provincia di Terni, per preparare il piatto simbolo della tradizione laziale, la pasta all’amatriciana, che ha sfidato quello del concorrente dell’Alberghiero di Biella, la bagna cauda.

Dagli scarti, come previsto dal format, il celebre Chef Gianfranco Vissani ha poi preparato un nuovo, imperdibile, piatto. «Siamo orgogliosi di aver contribuito, insieme ad un team fantastico, alla realizzazione di questo programma dai profumi innovativi. – hanno commentato Luca Galtieri e Gianfranco Vissani – È un progetto carico di valori e messaggi positivi. In totale armonia abbiamo dato vita a un’avventura fantastica che ci permette di ricordare ai più giovani l’importanza dell’Antispreco in cucina. La cucina va rispettata e la materia prima bisogna conoscerla bene: i ragazzi delle scuole hanno subito recepito il senso di questo messaggio. È fondamentale ripartire dalle nostre tradizioni, riscoprire i sapori delle nostre nonne, ma soprattutto rispettare Madre Natura utilizzando prodotti di stagione e a filiera corta». «Un’esperienza forte – hanno aggiunto – che ci ha messo a confronto con i giovani Chef di domani. Le otto scuole coinvolte in questa prima parte (Chattion e Abano Terme – Alassio e Torino – Milano e Caivano – Ladispoli e Biella) hanno dimostrato che i ragazzi vanno sempre di più stimolati e coinvolti. L’Antispreco è stato una grande opportunità per tutti, l’energia positiva si respirava e la cucina tradizionale Italiana è uscita bene. Il timore iniziale si è trasformato in positiva creatività perché in cucina non si butta via mai nulla! Pensiamo che sia giusto continuare con il progetto del recupero perché con tutto il nostro meraviglioso team abbiamo accesa la fiammella dell’attenzione mediatica e quindi andare avanti è diventata una missione o meglio un vero stile di vita. Le prime 4 puntate dell’Antispreco è Servito sono a disposizione su RAI PLAY, stiamo già lavorando per la quarta edizione!». Buona visione!